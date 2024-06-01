«بيت الزكاة»: صرف منحة 500 جنيه للمستحقين بمناسبة عيد الأضحى اليوم

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري، صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر يونيو 2024، اليوم، من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، متضمنة منحة عيد الأضحى المبارك المقدرة بـ500 جنيه، لإدخال السرور عليهم ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة والغلاء، في إطار برنامج «سند» أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات»، لتقديم إعانات شهرية للأولى بالرعاية.

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الأضحى

وأوضح مصدر مسؤول بـ«بيت الزكاة»، أنّه بدءًا من اليوم، تصرف منحة 500 جنيه إضافية مع الإعانة الشهرية التي كلف بها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء لمستحقي الدعم الشهري لشهر يونيو، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقد بدأت بعض الأسر الصرف بالفعل.

تخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا

يأتي هذا النشاط الخيري ضمن جهود بيت الزكاة والصدقات المستمرة لتعزيز التضامن الاجتماعي وتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، كما يسعى من خلال هذه المبادرات إلى نشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، مستلهماً من قيم الشريعة الإسلامية التي تحث على مساعدة الآخرين وتقديم العون للمحتاجين، ويتم توزيع المنح بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في مختلف أنحاء البلاد.