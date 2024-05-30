بيت الزكاة: 500 جنيه منحة عيد الأضحى للأسر الأولى بالرعاية السبت المقبل

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء، بصرف 500 جنيه إضافية مع الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر يونيو، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1445هـ.

وأعلن بيت الزكاة والصدقات، في بيان اليوم، بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر يونيو 2024 بعد غدٍ السبت من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، متضمنة منحة عيد الأضحى المبارك، لإدخال السرور عليهم ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة والغلاء.

وذكر بيت الزكاة والصدقات أنّ صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج تحت برنامج «سند» لتقديم إعانات شهرية للأولى بالرعاية الذي يعتبر أحد البرامج التنموية له؛ لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.