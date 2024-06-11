الفريق أسامة عسكر يتفقد وحدة فنية بإدارة المدرعات وشركة بالهيئة العربية للتصنيع

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة المدرعات، في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لعملية التطوير والتحديث للأسلحة والمعدات لمختلف الهيئات والإدارات التخصصية.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشرح مفصل من رئيس أركان المدرعات تضمن آليات العمل داخل الورش الرئيسية للمدرعات وإجراءات الصيانة وتقديم الدعم الفني بالاستفادة من التطور التكنولوجي بمنظومات التأمين الفني الحديثة، أعقبه المرور على عدد من الأقسام المختلفة داخل الورش بما يتناسب مع طبيعة المهام التي تكلف بها الوحدات التخصصية للقوات المسلحة.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة لرجال المدرعات لما يبذلونه من جهود لأداء المهام المكلفين بها، مؤكداً أن القوات المسلحة حريصة على المضي قدماً في تنفيذ خطط التطوير والتحديث وفقا لأحدث منظومات القتال والتأمين الإداري والفني لمواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق وتطبيقاته في المجالات العسكرية.

كما تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع بحضور اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حيث استمع لشرح تفصيلي تناول جهود الشركة في إنتاج الأنظمة الفنية المختلفة التي تخدم القطاعين المدني والعسكري.

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.