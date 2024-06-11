ملك الأردن يحذر من صراع أوسع في الضفة الغربية

وصف عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في الضفة الغربية بـ«المتردي»، مشيرا إلى استشهاد مئات الأطفال واعتداءات المستوطنين وتوسيع المستوطنات، والعقوبات الاقتصادية والقيود على الحركة والانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس في أسوء حالتها.

وأكد «الحسين»، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن دولة الأردن بدأت بالفعل في إرسال المساعدات إلى الضفة الغربية منذ أشهر لدعم الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة.

وشدد على أن الأردن قدمت ما يزيد على 20 مليون دولار من المساعدات الغذائية والطبية، منذ الـ7 من تشرين الأول إلى الضفة الغربية، لافتا إلى أن يعمل مشفى ميدان القوات المسلحة في نابلس، بالإضافة إلى 75 مليون دولار من المساعدات الأردنية المباشرة إلى غزة منذ بدأ الحرب، وقامت بتشغيل مستشفيان ميدانان في الشمال والجنوب.

وأكد ملك الأردن أن التوترات في الضفة الغربية، يمكن أن تتفاقم إلى صراع أوسع، من شأنه أن يترك أثر مدمرا على المنطقة، قائلا: «سنواصل إرسال المساعدات لغزة رغم العوائق».