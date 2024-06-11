تعرف على أسعار السلع الغذائية في الأسواق.. «كيلو السكر بكام؟»

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الثلاثاء 11-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ حوالي 33.72 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الفول المعبأ بحوالي 52.45 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ بحوالي 24.88 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو السكر بحوالي 27 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة بحوالي 31.18 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح بحوالي 64.32 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة بحوالي 25.90 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو الفول المعبأ (المجروش) بحوالي 52.02 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو العدس الأصفر بحوالي 65.84 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الشاي بحوالي 240.67 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر عبوة الزيت الذرة (أصناف متنوعة) الـ1 لتر بحوالي 101.55 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر عبوة زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) الـ1 لتر بحوالي 85.31 جنيه بالأسواق.