لتر الزيت بـ49 جنيها.. انخفاض في أسعار السلع الغذائية بالمنوفية (فيديو)

أكد المحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، استمرار انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون خلال الآونة الأخيرة في جميع المعارض والمحال التجارية، فضلا عن المبادرات التي تطلقها وزارة التموين للتخفيف عن كاهل المواطنين في شراء المستلزمات المنزلية.

رقابة شديدة على الأسعار

وتابع «عز الدين»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك رقابة شديدة على جميع منافذ البيع سواء الجملة أو القطاعي لمتابعة ضبط الأسعار والالتزام وكتابة التسعير على كل المواد الغذائية بكل مصداقية وشفافية، موضحا أن أبرز السلع التي شهدت انخفاضا، الفترة الماضية هي: «الزيت - الأرز - المكرونة - الدقيق - البيض» .

أسعار السلع الغذائية

وقال محمود عوض أحد التجار، إن أسعار المواد الغذائية تراجعت كثيرا خلال الأسابيع الماضية، ما جعل المواطنين يتوافدون على المعارض والمحلات لشراء الاحتياجات المنزلية بأقل الأسعار، كما أن هناك عروضا مقدمة على بعض المنتجات التي يشتريها الزبائن لتشجيع على عملية الشراء، وفيما يلي أسعار أبرز السلع الغذائية الأساسية:

لتر الزيت 49 جنيها

كيلو السكر 33 جنيها

كيلو الأرز 25 جنيها

كيلو المكرونة 25 جنيها

كيس المكرونة تبدأ من 10 جنيهات

كيلو الفول 38 جنيها

كيلو الدقيق 16 جنيها

اللتر اللبن 37 جنيها

كيلو العدس 44 جنيها

كيلو السمنة 85 جنيها

طبق البيض 120 جنيها