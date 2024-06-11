ممثل قبرص في مؤتمر الاستجابة لغزة: يجب توفير ممر آمن لإدخال المساعدات إلى القطاع

وجّه ممثل قبرص، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على استضافة المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، في المملكة الأردنية.

وقال ممثل قبرص، خلال كلمته في المؤتمر، إنّ الأردن ومصر دولتان يتمتعان بالسلام والأمان في المنطقة، رغم تفاقم الأوضاع في غزة والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن وسلام وحالة هذه الدول، إلا أنّها يتمتعان بالسلام.

وأضاف أنّ قبرص موجودة في هذا المؤتمر اليوم لتتحمل مسؤوليتها كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وقريبة وصديقة في المنطقة، ولتتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لمواجهة المأساة في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك تنسيق وتوفير للدعم الإنساني بشكل مباشر في غزة، إضافة إلى توفير ممر آمن للحد من مأساة الشعب الفلسطيني.