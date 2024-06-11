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مدبولي يلتقي نائب رئيس غينيا الاستوائية والوفد المرافق

كتب:

أسماء زايد
02:53 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس غينيا الاستوائية والوفد المرافق.

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