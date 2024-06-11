مدبولي يلتقي نائب رئيس غينيا الاستوائية والوفد المرافق كتب: أسماء زايد 02:53 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس غينيا الاستوائية والوفد المرافق. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مدبولي: على بنك التنمية الجديد دعم الأعضاء لتنفيذ الخطط التنموية مدبولي: حكومة مصر اتخذت توجها منفتحا على كل دول العالم مدبولي: انضمام دول من أصحاب الصناديق السيادية الكبيرة إلى بنك التنمية يعزز قدراته مدبولي بملتقى بنك التنمية الجديد: مصر واجهت الأزمة العالمية بإصلاحات حاسمة رئيس غينيا الاستوائية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي بقلم أسماء زايد