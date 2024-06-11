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رئيس رواندا: يجب وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين

كتب:

منار مجدي
03:09 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس روندا

رئيس روندا

قال الرئيس الروندي بول كاغامه، إنّ المشكلة في غزة معقدة إلى أبعد الحدود، وفي هذا الوقت يصبح العالم قرية صغيرة واحدة.

وأضاف «كاغامه»، خلال كلمته في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، المنعقد في المملكة الأردنية العاشمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نجتمع اليوم لإيجاد آلية إنسانية للمشكلة، علينا أن ننجح في الوصول إلى قرار مباشر لإنهاء الصراع ووقف معاناة المدنيين الفلسطينيين».

وأشار إلى أنّ هذا ينقلنا بشكل مباشر إلى العمل على الدعم الدبلوماسي والمفاوضات من قبل الدول والمنظمات الدولية، من أجل الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

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