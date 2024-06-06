نتائج الثالث متوسط في عموم العراق 2024.. خطوات بسيطة للاستعلام فور ظهورها

يهتم الكثير من أولياء الأمور والطلاب بالاستعلام عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط في عموم العراق 2024، التي انتهت منذ أيام قليلة، حيث ينتظرون بفارغ الصبر معرفة نتيجة مجهودهم وتحصيلهم الدراسي، وإمكانية الانتقال إلى مرحلة تعليمية جديدة.

وفيما يلي، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار الساعة لقرائها في الشرق الأوسط، كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في عموم العراق 2024 وفق المعلن من وزارة التعليم بالدولة العربية الشقيقة:

متى تظهر نتيجة الثالث متوسط

وبحسب وزارة التربية العراقية، فإن اختبارات الصف الثالث المتوسط انتهت يوم الاثنين الماضي، والآن تخضع لعمليات التصحيح، وفحص درجات الطلاب.

وبمجرد الانتهاء من تصحيح وكتابة درجات الطلاب سيتم عرضها على وزير التربية العراقية الذي سيصدق على النتيجة وسيتم تحميلها بصيغة الـ PDF على الموقع الذي خصصته الوزارة وهو «نتائجنا».

وعن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط في عموم العراق 2024، قالت الوزارة أنه سيكون قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في عموم العراق 2024

وأوضح بيان وزارة التربية العراقية، أن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في عموم العراق 2024، سيكون من خلال خطوات بسيطة وهي كالآتي:

يقوم ولي الأمر أو الطالب بالدخول على موقع "نتائجنا" ويمكن الدخول عليه بشكل مباشر من هنــــا.

بمجرد رفع النتيجة، سيجد المستعلم على الصفحة الرئيسية نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2024.

سيجد المستعلم النتائج مرفوعة حسب المحافظات، يقوم الطالب باختيار المحافظة التابعة لها وتحميل النتيجة، ثم يستعلم عن النتيجة من خلال البي دي اف.

مع العلم أن وزارة خصصت قناة عبر تطبيق تليجرام يتم رفع النتائج عليه فور ظهورها، ويمكن الاشتراك بالقناة عبر موقع الوزارة.