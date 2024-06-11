رئيس وزراء لبنان: مستعدون لعلاج المصابين من أهالي غزة في مستشفياتنا

قال نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان، إن الشعب الفلسطيني يعاني من امتدادات هذه حرب غزة على أرضه قتلاً وتهجيراً وتدميراً، موضحا أن نهج التدمير التي تتبعه إسرائيل لا سابق له في التاريخ، مشيرا إلى أن نراه أيضا وبشكل يومي في لبنان على أرض الجنوب الذي ارتوت بدماء الشهداء والجرحى.

رئيس وزراء لبنان يناشد العالم لحل أزمة غزة

وناشد «ميقاتي»، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دول العالم بالتدخل بكل قوة لوقف ما يحدث بعد 75 عاماً من تجاهل الحقوق الفلسطينية، على أمل أن يكون قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الذي صدر أمس، الذي رحب به باسم دولة لبنان، مشيرا إلى أنه يمثل الخطوة الأولى نحو الاستقرار من أجل الوصول إلى السلام.

وأكد أن دولة لبنان تعتاد أن تستشعر الوجع العربي لأننا أهل وأسرة، مشيرا إلى أنه دفع أثمان باهظة في أرواح أهله، فضلا عن تدمير بنيته التحتية، موضحا أنه مستعد اليوم لإغاثة مصابي غزة وتجهيز كوادر طبيعة لإسعاف المصابين، خاصة الأطفال في مستشفيات لبنان تعبيراً عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني.