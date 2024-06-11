كيف يمكن أن تتسبب التمارين في زيادة الوزن؟.. راقب طعامك جيدا

يمارس البعض التمارين الرياضية بهدف إنقاص الوزن، ويستمروا على التدريب والالتزام بكافة النصائح، ورغم هذا الالتزام يتفاجئوا بزيادة الوزن على عكس المتوقع دون معرفة سبب هذه الزيادة، وخلال التقرير التالي نستعرض كيف تعمل الرياضة في تقوية الجسم بشكل سليم وبناء العضلات، وأيضا التسبب في زيادة الوزن؟

كيف يمكن أن تتسبب التمارين في زيادة الوزن؟

وفقًا لحديث هالة مرجان، مدربة لياقة بدنية لـ«الوطن»، فإنّ نوعية الأطعمة وكمياتها هي المحرك الرئيسي في زيادة أو نقصان الوزن، لذا حال لاحظ الشخص الذي يرغب في إنقاص وزنه وجود زيادة على الميزان، فيجب مراجعة كمية ونوعية الطعام الذي يتناوله قبل وبعد التمرين، وعندها سيمكنه التوصل لتفسير سر اكتسابه للوزن، كما عليه تغيير تكنيك التدريب.

وفي حالة ممارسة تمارين قوية، فإنه يجب التحكم في كمية الطعام المطلوبة بعد كل تدريب، وذلك لأنه في حال إجهاد العضلات أكثر مما ينبغي، سيعاني الشخص من تمزقات دقيقة في العضلات، ويرسل للجسم رسالة بالتغذية حتى تعود لحالاتها الطبيعية في رحلة الاستشفاء، والمساعدة في إصلاح الضرر، وبالتالي تحدث زيادة في الوزن، وفقًا لمدربة اللياقة البدنية.

ممارسة الرياضة وزيادة الوزن

أما إذا كان الهدف من ممارسة الرياضة هي زيادة الوزن، فيجب على الشخص، نصحت مدربة اللياقة البدنية بممارسة رفع الأثقال أو التدريب بأوزان ثقيلة بشكل تدريجي لنمو كتلة العضلات، وذلك لا يحدث خلال أسابيع، ولكن يستغرق شهورا لزيادة حجم العضلات، مع زيادة كميات الأطعمة والتي يجب أن تكون صحية، مشيرة أيضا إلى أن الزيادة في الوزن يمكن أن تكون بسبب احتباس الماء في الجسم، الناتج عن نوعية الأطعمة أو الإصابة ببعض الأمراض.