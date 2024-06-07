إيمي سمير غانم تظهر بخسارة كبيرة في الوزن.. هل خضعت لعملية تكميم؟

ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم بخسارة وزن كبيرة، وذلك أثناء حضورها حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، والذي جرى تنظيمه أمس الخميس، في أحد الأماكن الأثرية.

إيمي سمير غانم تظهر بخسارة كبيرة في الوزن

وتفاعل الجمهور بشكل كبير حينما شاركتهم بصورة لها منذ قليل على صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وظهرت خلالها بخسارة كبيرة فى وزنها حيث علق أحدهم قائلًا: «خسيتي أوي يا إيمي بس زى القمر».

وكتبت أخرى قائلة على منشور إيمي سمير غانم: «برافو عليكي إنك خسيتي»، وكتبت أخرى ضاحكة: «خسيتي من ورايا يا إيمي»، وكان ظهورها الملفت السبب وراء تساؤل البعض عن هل خسارتها للوزن كان بسبب خضوعها لعملية تكميم المعدة أم أنه اتباع نظام غذائي معين؟