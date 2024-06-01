هل تسبب المشروبات الغازية زيادة الوزن؟.. احذر من تناولها يوميًا

يُفضِّل الكثيرون المشروبات الغازية، والتي يعتادون على تناولها يوميًا، دون النظر إلى مخاطر ذلك الأمر، ليبقى السؤال الذي يشغل فئة كبيرة، هل تتسبب هذه المشروبات في زيادة الوزن في حال تناولها بشكل يومي، الأمر الذي ذكره موقع «medicoverhospitals» ويتناوله التقرير التالي..

المشروبات الغازية تتسبب زيادة الوزن

من المتعارف عليه أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكريات، والتي تؤثر بدورها على صحة الجسم، والأمر الذي من شأنه زيادة الوزن بشكل ملحوظ، ويسبب الإصابة بالسمنة، بالإضافة إلى تراكم الدهون، لذا يُفضل في تلك الحالة التقليل منها قدر الإمكان، أو الأفضل تجنبها واستبدالها ببدائل طبيعية مثل الفواكه والخضروات، وغيرها من الأغذية التي تحتوي على قدر عالٍ من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم وفقًا لموقع «medicoverhospitals».

وأكدت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، أن المشروبات الغازية والعصائر المحلاة تعمل على زيادة الوزن ورفع السكر في الدم، كما أنه يشير إلى ارتفاع خطر الإصابة بتصلب الشرايين، والإصابة بأمراض القلب وتسوس الأسنان، إلى جانب أن تناول المشروبات الغازية يعمل على ارتفاع مستويات عنصر الكافيين في الجسم والإصابة بالأرق في بعض الأحيان.

نصائح بعد الاستغناء عن المشروبات الغازية

ووجهت وزارة الصحة بعض النصائح، التي وجب على الشخص اتباعها في حال تجنب تناول المشروبات الغازية، ومنها الاعتماد على عصير الليمون والنعناع، وذلك راجع إلى أن المشروبات الغازية تؤثر بدورها على صحة العظام، ما يعمل على اكتساب الجسم الوزن الزائد.

ومن ضمن الأضرار التي تسببها المشروبات الغازية تسوس الأسنان، الأمر الذي أكده الدكتور عمرو محسن فتحي، طبيب الأسنان، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المواد التي تتآلف منها المشروبات الغازية، تسبب تسوس الأسنان والالتهابات وحساسية اللثة، خاصة في حال تناولها الفرد وهي شديدة البرودة، كما أن الإفراط في تناولها يسبب التآكل في طبقة المينا، ما يؤدي إلى سقوطها.

تهيج القولون العصبي

من الممكن أن يؤدي تناول المشروبات الغازية إلى تهيج القولون العصبي، لهذا نصح محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، في حديثه لـ«الوطن»، بضرورة الابتعاد عن تناول الأطعمة والمشروبات المُهيجة للقولون العصبي، وخاصة تلك التي تحتوي على الكافيين منها الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة، إلى جانب البعد عن المشروبات الغازية والمحليات الصناعية والأطعمة مرتفعة الدهون والسكريات.