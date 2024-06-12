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«الإفتاء» توضح حكم الحج لذوي الهمم من ذوي الإعاقات الجسدية

كتب:

محمد أباظة
07:50 ص | الأربعاء 12 يونيو 2024
حكم الحج لأصحاب الهمم

حكم الحج لأصحاب الهمم

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم أداء مناسك الحج لذوي الهمم، إذ أن البعض منهم يرغب في أداء مناسك الحج دون معرفة حكم ذلك، ومنهم أيضا غير قادر على ذلك، ولكن لا يعلم ماذا يقول الشرع في هذه الحالة، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية؛ تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

حكم الحج لأصحاب الهمم

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن المسلمين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الجسدية لهم حكم الأصحاء شرعًا مِن وجوب الحج على المستطيع منهم، إما بنفسه أو بمساعدة غيره.

وأضافت دار الإفتاء المصرية، في حديثها عن حكم الحج لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الجسدية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» أنه كذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية بشرط أن يكونوا برأي المختصين مدركين لأداء المناسك، والحج منهم يكون صحيحًا سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.