توفى بعد نشر صورته بملابس الإحرام.. سبب وفاة طفل مصري أثناء مناسك الحج

حالة من الصدمة والحزن يعيشها أهالي كفر الشيخ، بعد وفاة الطفل يحيى محمد رمضان، خلال تواجده مع والديه بالمملكة العربية السعودية، بعد ساعات قليلة من نشر والدته صوره بملابس الإحرام أثناء أداء مناسك الحج.

وانتشرت صور الطفل الذي لم يتجاوز العام ونصف، والذي يعد الأخ الأصغر لشقيقتين، بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، في ظل حالة الصدمة التي تعيشها أسرته بعد وفاته في الحادث الأليم.

وفاة طفل بعد سقوطه من سطح منزله بالسعودية بعد نشر والدته صوره بملابس الإحرام

وروي أحد أقارب الطفل المتوفي في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الطفل يحيى يتواجد بالسعودية مع والده ووالدته، حيث سقط من فوق سطح منزلهم ليلقى حفته على الفور، قبل أن تقام صلاة الجنازة عليه في الحرم المكي ويدفن هناك.

وأوضح: «يحيى توفى بعد ساعات قليلة من نشر والدته صوره بملابس الإحرام على صفحتها، حيث كان يتواجد مع والديه لأداء مناسك الحج، حقيقي العين وحشة جدا»، واختتم: «ربنا يرحمه ويصبرنا على فراقه».

حزن في كفر الشيخ بعد وفاة الطفل يحيى في السعودية

وانهالت الدعوات على كافة صفحات كفر الشيخ، فضلا عن حسابات أسرة الطفل على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، بعد وفاته الصادمة، وكتب أحد أقارب الطفل: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون»، وأضاف: «وفاة الطفل يحي محمد رمضان عطا أبو الجلاجل بالأراضي السعودية المقدسة، قريب عائلات غانم وداود بالخادمية و كفر الشيخ، وعائلات عطا وأبو الجلاجل، اللهم اربط على قلب أمه وأبيه وذويه وعوضهم في فقيدهم خيرا».