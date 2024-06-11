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رئيس بعثة الحج السياحي: وصول آخر أفواج حجاج السياحة إلى الأراضي المقدسة غدا

كتب:

رسالة مكة المكرمة - عبده أبوغنيمة
03:49 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي

سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي

قالت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي ورئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة إنَّ بعثة الحج السياحي المتواجدة بالأراضي المقدسة أعلنت حالة الطوارئ القصوى مع وصول آخر أفواج حجاج شركات السياحة إلى الأراضي المقدسة اليوم، لافتة إلى أنَّ البعثة شكلت لجانًا فرعية تمّ توزيعها في أماكن إقامة الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

نتواصل مع الجهات السعودية للاطمئنان على استعدادات تصعيد الحجاج لجبل عرفات

وأضافت أنَّه التواصل مع جميع الجهات السعودية للاطمئنان على الاستعدادات لتصعيد الحجاج إلى جبل عرفات يوم الجمعة المقبل لأداء الركن الأعظم من الحج بالوقوف بعرفة يوم السبت 15 يونيو الجاري، موضحة أنَّ وزارة السياحة والآثار تتلقى تقارير على مدار الساعة من جميع اللجان الفرعية بنتائج أعمال تلك اللجان من خلال الربط الآلي بينها.

وأكّدت رئيس بعثة الحج السياحي أنَّه تمّ الاستعداد لتصعيد الحجاج إلى جبل عرفات وتسكينهم بالمخيمات، مضيفة أنَّ السلطات السعودية تبذل جهدا كبيرا لخدمة الحجاج وضمان سلامتهم خلال أداء فريضة الحج.

1298 شركة سياحية منظمة لبرامج الحج

وأشارت إلى أنَّ جميع شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام وعددها نحو 1298 شركة؛ استعدت لعمليات تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى جبل عرفات والتي ستبدأ يوم الجمعة المقبل، موضحًا أنَّ عمليات التصعيد ستتمّ في أوقات محددة وذلك تجنبًا للزحام.

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بقلم رسالة مكة المكرمة - عبده أبوغنيمة