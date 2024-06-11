كم عدد مرات رمي الجمرات خلال الحج؟.. اعرف التوقيت والطريقة الصحيحة

رمي الجمرات في الحج من المناسك الأساسية لأداء الفريضة، ويجب على الحاج تأديتها بنفسه أو بتوكيل غيره إذا كانت حالته الصحية لا تستدعي السير إلى مكان رمي الجمرات، لذا يحرص الحجاج على معرفة كم عدد رمي الجمرات في الحج، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

كم عدد رمى الجمرات في الحج؟

وذكر الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عدد رمي الجمرات في الحج ثلاث مرة، يبدأ الحاج في رميها على الترتيب بداية من الجمرة الأولي أو الجمرة الصغرى وهي أقرب الجمرات إلي مسجد الخيف بمنى، ثم الجمرة الوسطي أو الثانية، ثم الجمرة الثالثة الكبرى جمرة العقبة، ويرمي الحاج كل واحدة من تلك الجمرات بسبع حصيات، ويدعو الله بين كل جمرتين.

رمي الجمرات في الحج من المناسك

وأوضح أن رمي الجمرات يعتبر من أهم مناسك الحج، وأماكن تواجد الجمرات هي نفس الأماكن التي اعترض فيها الشيطان طريق سيدنا إبراهيم عليه السلام، أثناء طريقه لتنفيذ رؤيا ذبح سيدنا إسماعيل، إذ اعترضه الشيطان ثلاث مرات، وقام خلالها إبراهيم عليه السلام بالتغلب عليه بعد رميه بالجمرات.

حكم رمي الجمرات في الحج

وذكر الأزهر أنّ الفقهاء اتفقوا على أن رمي الجمرات أمر واجب، ويستحب الرمي بعد طلوع الشمس، ولكنهم اختلفوا في نوع الحصوات الواجب إلقائها ووقت الإلقاء، فقال مالك والشافعي وابن حنبل أنه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحجارة، وعند الشافعي وابن حنبل: يجوز للحاج أن يرمي بعد نصف الليل.

وقال أبو حنيفة إنه يجوز للحاج أن يرمي بكل ما هو من جنس الأرض، ويتفق أبو حنيفة مع مالك في أنه لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر الثاني، وحسب رأي داود فإنه يجوز الرمي بكل شيء، ويرى مجاهد والنخعي والثوري أنه لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس، ويقطع التلبية مع أول حصاة من رمي جمرة العقبة عند الثلاثة، ويخالفهم مالك في التلبية في أنها تقطع بعد الزوال يوم عرفة.

مناسك الحج

وأوضح «الأزهر» أن مناسك الحج تبدأ بالإحرام، ثم يقصد الحاج الكعبة؛ حتي يطوف حولها، ثم يبدأ بالسعي بين الصفا والمروة، وللحاج أن يتحلل إن كان متمتعًا، ولا يجوز له أن يتحلل إن كان منفردًا أو مقرنًا، ثم يتوجه إلى مِنى في الثامن من ذي الحجة، ثم يذهب للوقوف في عرفة في اليوم التاسع، ثم يتوجه إلى مزدلفة بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة.

وتابع أنه في اليوم العاشر يكون رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي، وحلق الشعر أو التقصير، والطواف، ثم يرجو الحاج إلى مِنى؛ للمبيت فيها ليالي التشريق، ويرمي الجمرات الثلاث؛ الصغرى، والوسطى، والعقبة، في كل يومٍ من أيام التشريق الثلاث، ويُشرع للمتعجل المبيت ليلتين فقط، ويختتم الحاج أعمال ومناسك الحج بأداء طواف الوداع.