مٌكون لتنظيف الفشة خلال عيد الأضحى.. «وصفة في دقيقتين»

مع قدوم عيد الأضحى يقبل المواطنون على تناول أشكال مختلفة من اللحوم، ومنها الفشة إذ يحبها الكثيرون، لكن هناك أمرًا مُزعجا يٌواجه السيدات، وهي عدم القدرة على تنظيفها والتخلص من رائحتها للقضاء على البكتيريا تمامًا.

بمكون سحري طريقة تنظيف الفشة

يُمكن تنظيف الفشة عن طريق استخدام مقادير مُتساوية من الدقيق والخل والليمون، حسب ما نشرته «Forbes»، عن مجلة «foodndtv» المتخصصة عن الصحة والغذاء:

ابدأي في البداية بطريقة تنظيف الفشة بوضعها في ماء.

ضعيها على النار حتى تغلي.

ضيفي لها ملعقة من الدقيق وملح الليمون لمدة 10 دقائق.

ارفعي القدر من على النار وضعي الفشة على لوح التقطيع الخشبي.

افركي الطبقة الرمادية في الفشة جيدًا.

اقشيطها بالسكين، وانقعيها في ملح الليمون.

ثم اشطفيها بالماء حتى الطهي.

كيف أتخلص من ريحة الفشة؟

طريقة أخرى لتنظيف الفشة في خطوات:

انقعي الفشة في ماء ساخن مع الدقيق.

اتركيها لمدة نصف ساعة.

انقعيها مرة أخرى في الماء الساخن.

اشطفيها بالماء حتى تكون جاهزة للطهي.

إيه يضيع ريحة الفشة؟

طريقة تنظيف الفشة بسهولة:

انقعي الفشة في ماء ساخن.

زيليها من ماء النقع.

اغسليها بالماء الجاري لمدة 5 دقائق.

ضعي الفشة مع ملعقة صغيرة من الكربونات والخل.

اتركيها لمدة 10 دقائق مع الملح والخل.

يمكن طهيها الآن بالطريقة المفضلة لديكِ.

طريقة تنظيف الفشة في المنزل

نظفي الفشة عن طريق الخطوات التالية: