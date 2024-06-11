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السيسي لرئيس المجلس الأوروبي: تداعيات كارثية للهجمات على المناطق المكتظة بالمدنيين بغزة

كتب:

محمد أبو عمرة
05:39 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية لغزة، بالبحر الميت في الأردن.

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد متانة وعمق العلاقات والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة عقب ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة مؤخراً، ما يفتح الباب أمام مزيد من تعزيز التعاون في ضوء الروابط والمصالح المشتركة التي تجمع الجانبين.

تناول اللقاء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة التطورات في قطاع غزة، إذ جرى تأكيد أهمية تضافر كل الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة إلى كل مناطق القطاع، مع التحذير من التداعيات الكارثية الأمنية والإنسانية الناتجة عن توسيع العمليات العسكرية في المناطق المكتظة بالمدنيين.

أشاد رئيس المجلس الأوروبي في هذا الصدد بجهود الوساطة المصرية، مشدداً على دعم الجانب الأوروبي لكل الجهود التي من شأنها أن تحمي المدنيين وتسهم في معالجة الأزمة الإنسانية التي يعانيها أهالي القطاع.

كما جرى تأكيد أهمية تكاتف الجهود الدولية لتطبيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه السبيل نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والضمان لمنع تجدد وتوسع الصراع مستقبلاً.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.