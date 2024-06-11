«المجلس الأوروبي»: يجب الالتزام بقرارات «العدل الدولية» في وقف إطلاق النار بغزة

وجه شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لإتاحة الفرصة للمشاركة في مؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة في الأردن.

وأضاف «ميشال»، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من اليوم الأول للحرب أدان الاتحاد فقدان الفلسطينيين لمقومات الحياة الأساسية، لما يحدث لهم من إبادة جماعية في غزة والضفة الغربية.

الاتحاد الأوروبي لديه 3 أولويات تتمثل في إنهاء الحرب

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه ثلاث أولويات تتمثل في إنهاء الحرب ووصول المساعدات ومتابعة عملية السلام ومفاوضات السلام، مؤكدا أنه يجب التأكد من حماية كافة المدنيين بكافة المستويات ولنصل إلى مرحلة لإيقاف إطلاق النار الفوري وإطلاق كافة سراح الرهائن وإنهاء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية، مشددا على أن يجب احترامها بكل تفاصيلها، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأسر التي تم تشتيتها والأيتام الذين فقدوا السند الأسري في غزة، وأن هناك أكثر من مليون فلسطيني عرضة للتهجير القسري.