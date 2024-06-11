«السياحة»: خطة طوارئ لتسكين الحجاج في مخيمات منى وعرفات

أكد ناصر تركي، رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي، أن اللجنة على تواصل مستمر مع مراكز تقديم الخدمات الميدانية للحجاج بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات، وخاصة المنوط بها تقديم الخدمات لحجاج السياحة، إذ جرى شرح كل الخدمات المققدمة لحجاج السياحة بالمخيمات هذا العام.

وأضاف أنه جرى وضع خطة تحرك للطوارئ بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات، تشمل آليات سريعة ومحددة للتدخل الفوري في الحالات الطارئة، لحل المشكلات في أسرع وقت سواء في المخيمات أو التغذية، إذ جرى الاتفاق على تشكيل لجان ميدانية مشتركة ما بين غرفة شركات السياحة والشركة السعودية المنوط بها تقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة، وذلك لاستلام شركات السياحة للخيام التي سيقيم بها الحجاج بكل من منى وعرفات.

الضوابط المنظمة للحج السياحي

وأكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اللجان المشتركة من الوزارة والغرفة اطمأنّت إلى التزام شركات السياحة بتعاقداتها مع الحجاج، وكذلك التزامها بتطبيق الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام، والتي اعتمدها أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والتي تضمنت كل ما يكفل راحة وسلامة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم طوال رحلة الحج، مشيرا إلى تميز مستوى سكن حجاج السياحة بفنادق تقع قريبة من المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة.

وأشار إلى أن كل برامج الحج السياحي بما فيها الاقتصادي والبري تقدم وجبتين يوميتين للحجاج، بخلاف البوفيهات المفتوحة بفنادق الـ5 نجوم، مشددا على أن تلك الخدمات المتميزة ستستمر مع الحجاج بالمشاعر المقدسة في منى وعرفات.

وأشار رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات إلى اهتمام البعثة بالحج البري، والذي جرى هذا العام من خلال حوالي 150 أتوبيسا أقلت الحجاج من مصر إلى الأراضي المقدسة وسوف تصاحبهم طوال تواجدهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وإلى المشاعر المقدسة، موضحا أن هناك لجنة رئيسية للبعثة في منطقة العزيزية للتواجد بين حجاج البري والاقتصادي، لحل أي مشكلات تواجههم.