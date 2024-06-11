تحذير من عقوبات الحجاج المخالفين في السعودية.. سجن وترحيل وغرامة

كشفت وزارة الداخلية السعودية عن عقوبات الحجاج المخالفين مع بداية الموسم الحج هذا العام، معلنة ضبط 18 مخالفا في مكة يحجون دون تصريح، منهم 5 مقيمين و13 مواطنا لنقلهم 103 مخالف، وذلك في يوم 8 يونيو الجاري.

السعودية تحدد عقوبة الحجاج المخالفين

وبينت السلطات السعودية أن الحجاج المخالفين أو ناقلهم يتعرضوا لعقوبة تصل إلى الحبس 15 يوما لكل ناقل وغرامة مالية قدرها 10 ألف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يجري نقله، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة، وفقا للمدد المحددة نظاما بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة مركبتين مستخدمتين في النقل قضائيًا.

في سياق مواز، أبعدت السعودية من مكة أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج قبل أسبوع من بدء المناسك، وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» فإن من بين جرى استبعاد 153ألفا و998 أجنبيا جاؤوا بتأشيرات سياحية بدلا من تأشيرات الحج.

تفاصيل الحجاج المخالفين في السعودية

وأشارت السلطات السعودية إلى ضبط حجاج مخالفين وناقلين للحجاج بشكل مخالف، موضحة أن الأمن العام استطاع خلال الفترة الماضية، ضبط 140 حملة حج وهمية و64 ناقلًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج وإعادة 97 ألفا و664 مركبة مخالفة، وإعادة 171ألفا و587 مقيمًا من غير المقيمين بمكة المكرمة، و4032 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح) و6105 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بينما بلغ حاملو تأشيرات الزيارة لغرض الحج 153 ألفا و998 شخصا..