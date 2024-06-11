الرئيس السيسي يشيد باعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية: قرار تاريخي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة المنعقد بالأردن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد الإشادة بالعلاقات المتميزة بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والفنية، وتأكيد حرص الجانبين على تطويرها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أشاد بالمواقف الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية، خاصة قرار إسبانيا التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أهمية هذا النهج في تعزيز الجهود الدولية لتطبيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

كما شهد اللقاء التباحث حول سبل تكثيف نفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع لمعالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، حيث أشاد رئيس الوزراء الإسباني في هذا الصدد بالجهود المصرية المستمرة على كل الأصعدة السياسية والإنسانية، ودور مصر المقدر في جهود الوساطة بين الأطراف كافة للتوصل لاتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين.