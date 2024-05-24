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خالد أبوبكر: مصر تسعى لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.. وترفض سياسة الأمر الواقع

كتب:

محمد عزالدين
10:33 م | الجمعة 24 مايو 2024
الإعلامي خالد أبو بكر

الإعلامي خالد أبو بكر

علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، أن مصر تقدم موقفًا رسميًا معلنًا ومشرفًا حيال معبر رفح، وترفض سياسة الأمر الواقع.

أزمة إنسانية وكارثية طاحنة في قطاع غزة

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، إنّ هناك أزمة إنسانية وكارثية طاحنة في قطاع غزة، ومصر بحسب مصادرها، أكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك، وتعمل بكل السبل لتخفيف الوطأة الإنسانية بقطاع غزة.

وأردف: «محدش يزايد علينا.. ومصر تقدم أداء منضبط وسريع وحكيم وبه قوة، ولن يضطرنا أحد لأخذ موقف على حساب مبادئنا».

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، جرى خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إذ أعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار، واتفاق لـ«الهدنة في القطاع»، وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض، وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

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بقلم محمد عزالدين