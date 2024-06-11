آخر موعد لذبح الأضحية في العيد.. «الإفتاء»: لا تتجاوز أيام التشريق

الأضحية من الشعائر التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، ويحرص المسلمون على ذبح الأضاحي سنة عن النبي محمد، ولكن للأضحية وقت معين، فمتي يبدأ وقت الأضحية؟، لذا نوضح خلال السطور التالية آخر موعد لذبح الأضحية في أيام التشريق، وفقا لما أوردته دار الإفتاء المصرية في حديثها عن ذبح الأضحية.

موعد آخر وقت لذبح الأضحية في أيام التشريق

وذكرت دار الإفتاء المصرية، أنّ آخر موعد لذبح الأضحية ينتهي بنهاية أيام التشريق، والتي توافق غروب شمس الثالث عشر من شهر ذي الحجة، أي في اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك، وهذا رأي عدد من الصحابة والتابعين، اعتمادا على رأي الإمام الشافعي وقول للحنابلة واختيار ابن تيمية، ودليلهم في ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: «كلُّ أيام التشريق ذبح».

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأفضل أن يعجل المضحي بالذبح قبل غروب شمس الثاني عشر من شهر ذي الحجة، وهو ثاني أيام التشريق، وذلك للخروج من الخلاف الدائر بين الجمهور.

أفضل موعد لذبح الأضحية في أيام التشريق

وأوضحت أنّ أفضل موعد لذبح الأضحية، هو اليوم الأول من أيام العيد، وهو يوم عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أن يفرغ الناس من صلاة العيد، فاليوم الأول هو أفضل من غيره، لأن فيها مسارعة إلى الخير، وعملًا بقوله تعالي: «وسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» [آل عمران: 133]، والمقصود بالمسارعة هي المسارعة بالأفعال التي تكون سببًا للمغفرة والجنة.

تقسيم الأضحية

وأكدت دار الإفتاء أنه يستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية ويطعم غيره منها ويدخر بعضها، لقوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: 28]، مشيرة إلى أن أفضل طريقة لتقسيم الأضحية هي أن تقسم الأضحية أثلاثًا، ويعطي منها للفقير والغني، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث».