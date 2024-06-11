8 نصائح من «الإفتاء» لأداء طواف الوداع والإحرام بشكل صحيح

أصدرت دار الإفتاء المصرية مجموعة من النصائح للحجاج، بشأن طواف الوداع والإحرام، موضحة الأحكام والسنن التي ينبغي مراعاتها لضمان أداء المناسك بشكل صحيح.

أوضحت الإفتاء، عبر «فيسبوك» أنّ هذه النصائح تأتي في إطار حرص الدار على توجيه الحجاج والمساعدة في أداء المناسك بشكل صحيح، وفقًا للشريعة الإسلامية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أهم نصائح دار الإفتاء المصرية للحجاج، والتي جاءت كالتالي:

طواف الوداع

1- توديع البيت الحرام:

- طواف الوداع هو آخر ما يفعله الحاج قبيل سفره من مكة بعد انتهاء المناسك.

- يعد هذا الطواف بمنزلة توديع للبيت الحرام، لذا ينصح الحجاج بالاجتهاد في الدعاء قدر استطاعتهم، كما أن طواف الوداع سنة، وليس واجبًا.

2- السفر بعد الطواف:

- إذا أراد الحاج السفر بعد طواف الوداع مباشرة، يمكنه السفر ولا حرج عليه.

هل يجوز لبس النظارة

3- اللباس والمستلزمات المسموح بها:

- يجوز للمُحرِم أن يلبس النظارة، وساعة اليد، والخاتم المباح.

- يُسمح بشد الحزام على الوسط وما يشابهه.

- بالنسبة للمرأة، يجوز لها ارتداء الحلي المعتادة، والحرير، والجوارب، وما تشاء من ألوان دون تبرج، يُفضل الابتعاد عن الألوان اللافتة والزينة.

4- الممنوعات على الرجال:

- يحرم على الرجال لبس المخيط المفصل على البدن مثل الثياب التي تحيط بالجسم وتستمسك بنفسها حتى وإن لم تكن بها خياطة، كالجوارب والفانلات.

5- إصلاح الإزار والرداء: يجوز للحاج بعد الإحرام إصلاح الإزار والرداء، وجمع قطعهما للارتداء، وتشبيكها لستر العورة. هذا لا يعتبر مخيطًا ولا محيطًا.

6- كشف الكتف الأيمن: كشف الكتف الأيمن للرجال في الإحرام مندوب فقط عند بدء طواف بعده سعي، كما أنه إذا ترك المحرم كشف الكتف في طوافه، فلا شيء عليه في ذلك.

تحية البيت الحرام

7. تحية البيت الحرام: تحية البيت الحرام هي الطواف لمن أراد عند دخوله، إذ أنه لا مانع من صلاة ركعتين تحية المسجد قبل الجلوس بدلًا من الطواف، ولكن يُفضل الطواف للمستطيع.

8- استلام الحجر الأسود: يُكرَه للرجال المزاحمة على استلام الحجر الأسود، ويحرم على النساء المزاحمة عليهم حفاظًا عليهن.