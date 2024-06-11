النائبة عفاف زهران: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة انعكاس لجهود مصر

قالت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب عن حزب «مصر الحديثة»، إن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة يعتبر انعكاس لجهود مصر الحثيثة والساعية نحو تحقيق هدنة ومن ثم وقف تام لإطلاق النار.

إسرائيل تمارس جرائم ضد الإنسانية

وأضافت «زهران»، في تصريح اليوم، أن القرار يأتي في توقيت في غاية الخطورة والأهمية، فنحن أمام جرائم ضد الإنسانية لا تتوقف وجموح من قوات الاحتلال الإسرائيلي لا ينتهي.

وأشارت إلى أن قرار مجلس الأمن يمثل قاعدة على المجتمع الدولي الانطلاق على أساسها والضغط بشكل أكبر على إسرائيل، لتتوقف عن الإبادة الجماعية التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني في غزة، مطالبة المجتمع الدولي الضغط على الولايات المتحدة صاحبة قرار مجلس الأمن والتي تنتقد سياسات إسرائيل من جهة وتدعم الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

جهود الدولة المصرية لوقف إطلاق النار

وأشادت بدور الدولة المصرية وصمودها في الدور الذي تلعبه لتهدئة الأوضاع ووقف معاناة الفلسطينيين، مطالبة باستغلال قرار مجلس الأمن لصناعة زخم دولي أكبر للضغط على إسرائيل.