أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسي استخدم عبارات قوية لوصف ما يحدث في غزة

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ما يحدث في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر حتى الآن، لم تشهده أي أمة حتى مُقارنة بما حصل في الحرب العالمية الثانية من تدمير وقتل، مًوضحا أن ما نراه الآن ربما يكون أكثر ويتعرض له شعب يعاني في مساحة جغرافية محدودة ومكتظة بالسكان، ويجب تكون هناك أولوية لقضية الإغاثة الإنسانية.

كلمة الرئيس مهمة وشاملة

وأشاد خلال حوار ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة» بكلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بالأردن، مؤكدا أن كلمة الرئيس مهمة وشاملة، والرئيس استخدم عبارات قوية في وصف ما يحدث في قطاع غزة والمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن.

وصف الرئيس السيسي للحرب بأنها انتقامية هو وصفا صحيحا

وأضاف محمد كمال، أن وصف الرئيس السيسي للحرب بأنها انتقامية هو وصف صحيح، لأن هذه الحرب فقدت الهدف منها وليس لها هدف استراتيجي وهذا ما يؤدي لانقسام داخل إسرائيل وتحقيق انتصار هدف خيالي، مؤكدا أنه لم يعد هناك هدفا إلا الانتقام والاستمرار في الحكم وبقاء الائتلاف اليميني المتطرف في الحكم.