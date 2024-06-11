عاجل.. مفاجأة ووعد وتهديد.. رسائل نارية من «السنوار» للإسرائيليين

كشف تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن آخر الرسائل التي كتبها يحيى السنوار، والتي قال فيها: «لدينا الإسرائيليون حيث نريدهم».

استشهاد الفلسطينيين سيبث الحياة في عروق هذه الأمة

وقدّم السنوار مثالا على الضحايا المدنيين خلال حرب الجزائر، معتبرًا أن مثل هذه الخسائر هي تضحيات ضرورية وفي سياق مماثل، مستشهدًا بواقعة مقتل أبناء وأحفاد إسماعيل هنية في غارة جوية شنتها القوات الجوية الإسرائيلية في غزة في أبريل الماضي، مؤكدًا أن استشهادهم والفلسطينيين الآخرين سيبث الحياة في عروق هذه الأمة، مما يدفعها إلى الارتقاء إلى مجدها وشرفها.

وزعمت الصحيفة أن السنوار علق على احتجاز نساء وأطفال مدنيين من دولة الاحتلال الإسرائيلي في عملية طوفان الأقصى، مؤكدًا أنهم لم يقصدوا ذلك وأن الأمور خرجت عن السيطرة وقتها وما كان ينبغي أن يحدث ذلك.

لم نخسر الحرب ورحلة إسرائيل في رفح لن تكون نزهة

وأشار السنوار إلى أنّ المقاتلين ما زالوا واقفين وأنهم لم يخسروا الحرب، مضيفًا «لدينا الإمكانات لمواصلة القتال لأشهر وأن رحلة إسرائيل في رفح الفلسطينية لن تكون نزهة في الحديقة».

وأشار تقرير «وول ستريت جورنال» أيضًا إلى أنّ رسائل السنوار الأخيرة لحلفاء حماس توضح الميل إلى الموت أثناء القتال، وشبه حرب غزة بمعركة كربلاء في العراق التي وقعت في القرن السابع الميلادي والتي قُتل فيها الإمام الحسين حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم قائلًا: «علينا أن نمضي قدما على نفس المسار الذي بدأناه أو فلتكن كربلاء جديدة».