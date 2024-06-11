الرئيس السيسي: نثمن موقف سلوفينيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، في الأردن، على هامش المشاركة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وبما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما شهد اللقاء تباحثاً حول تطورات الأوضاع الإقليمية، إذ ثمن الرئيس السيسي موقف سلوفينيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً ضرورة أن تحذو الدول الأخرى ذات الحذو، ومشدداً على أهمية مواصلة الجهود الدولية لتطبيق حل الدولتين، بما يسمح بتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة.

كما جرى خلال اللقاء استعراض الجهود المصرية المكثفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، إذ أكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة دون معوقات.