رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي: نثمن موقف سلوفينيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

كتب:

محمد أبو عمرة
06:55 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، في الأردن، على هامش المشاركة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وبما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما شهد اللقاء تباحثاً حول تطورات الأوضاع الإقليمية، إذ ثمن الرئيس السيسي موقف سلوفينيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً ضرورة أن تحذو الدول الأخرى ذات الحذو، ومشدداً على أهمية مواصلة الجهود الدولية لتطبيق حل الدولتين، بما يسمح بتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة.

كما جرى خلال اللقاء استعراض الجهود المصرية المكثفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، إذ أكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة دون معوقات.

اقرأ المزيد:

مصر وقطر وأمريكا تدعو حماس وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

مسؤولون أمريكيون: بايدن شارك في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

مصدر رفيع المستوى: جهود مصرية مكثفة لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

جو بايدن: من الممكن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

أمريكا: نحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان

سامح شكري لـCNN: نرغب في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.