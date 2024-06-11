خبير أمريكي عن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة: فضفاض وحبر على ورق

وصف ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي، صياغة مشروع قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة بـ«الفضفاضة»، حيث تضمن عبارة «يرحب مجلس الأمن بمقترح وقف إطلاق النار».

وقال شرقاوي «مشروع القرار لم يحدد آليات تنفيذ، ولم يصدر وفقاً للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يمكن تنفيذه بالقوة إذا رفضت إسرائيل أو تنصلت من التزاماتها».

ماك شرقاوي: قرار مجلس الأمن «فضفاض وجدلي وحبر على ورق»

وتابع المحلل السياسي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ قرار مجلس الأمن ليس «جدليا» فقط بل يمكن وصفه بأنه «فضفاض وجدلي»، و«مجرد حبر على ورق» ومحاولة من الرئيس الأمريكي لإيصال رسالة إلى رئيس وزراء دولة الاحتلال بأن إدارته والمجتمع الدولي قادرون على الضغط على إسرائيل بـ «تمرير الولايات المتحدة لقرارين»، أي أن حقيقة هذه القرارات لم تخرج عن كونها ضغوطا على «نتنياهو».

شروط إسرائيلية تعجيزية

وقال «شرقاوي»، إنه عند النظر إلى الشرط بضرورة نزع السلاح من حماس وتفكيك قدراتها، وهو ما قالته مندوبة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، فلابد أن نتساءل: «هل ستوافق حماس على نزع سلاحها قبل الدخول في حل الدولتين وإيجاد حل جذري للقضية التي استعصت على الزمن؟!».