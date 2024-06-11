هيئة محلفين تدين نجل بايدن في قضية ترخيص سلاح: «مدمن مخدرات»

أدين هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، في جريمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني، حيث اتهم بالإدلاء بتصريحات كاذبة أثناء ملء الأوراق اللازمة لشراء السلاح، من خلال الادعاء بأنه لم يكن مٌدمنًا أو يستخدم مخدرات غير مشروعة.

هيئة محلفين أدانت بايدن الابن في محاكمة فيدرالية

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فإن هيئة محلفين أدانت بايدن الابن في محاكمة فيدرالية استمرت أسبوعًا في ولاية ديلاوير، وتضمنت شهادة مُؤلمة من أفراد عائلته الحاليين والسابقين حول صراعه مع الإدمان، إذ بدأ المحلفون مداولاتهم بعد ظهر أمس بعد اختتام المُرافعات التي استمرت 6 ساعات تقريبًا على مدار يومين.

وخلال المرافعات الختامية، قال ممثلو الادعاء، إن بايدن الابن كان مُدمنًا، ومتعاطيًا للمخدرات وكان يحمل سلاحًا وهذا انتهاك للقانون وقال محامو الدفاع عن هانتر بايدن إن المدعين فشلوا في إثبات بما لا يدع مجالاً للشك أنه كذب عمدًا في استمارة بشأن تعاطيه للمخدرات.

حملة ترامب تعلق على الحكم

ولم تتناول حملة ترامب جوهر الحكم، بل اتهمت عائلة بايدن بارتكاب سلسلة من الجرائم، وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم حملة ترامب، إن عهد إمبراطورية عائلة بايدن الإجرامية سينتهي في 5 نوفمبر.

كان من بين المحلفين الـ 12 الذين أدانوا هانتر بايدن الثلاثاء، مدرس بديل، وموظف سابق في الخدمة السرية والعديد من أصحاب الأسلحة، ستة منهم رجال وستة نساء، وكان معظمهم من الأشخاص المُلونين، ويبدو أن أعمارهم تتراوح بين منتصف العشرينيات والسبعينيات، وأدت قاضية المقاطعة الأمريكية ماريلين نوريكا اليمين الدستورية أمام عشرات المحلفين، بالإضافة إلى 4 مناوبين في 3 يونيو.