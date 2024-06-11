السيسي لنظيره الرواندي: تحقيق السلام الشامل بالمنطقة قائم على حل الدولتين

‎التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع رئيس جمهورية رواندا بول كاجامي، على هامش انعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بالمملكة الأردنية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أشادا بالمستوى المتميز الذي وصلت له العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات، الأمر الذي يعكس الرغبة المشتركة للتشاور المتواصل للدفع لتعزيز وترسيخ التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في مجال دعم الاحتياجات التنموية لرواندا، وكذا على المستويات الاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية، فضلاً عن تعزيز التشاور وتبادل وجهات النظر بين الجانبين في إطار الاتحاد الأفريقي وتعزيز العمل الأفريقي المشترك.

أضاف أن الرئيس السيسي وجه الشكر للرئيس الرواندي لحضوره المؤتمر، وجرى استعراض تطورات القضية الفلسطينية وكذا المواقف الأفريقية في هذا الصدد، ما يسهم في دفع الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة القائم على حل الدولتين، وتعزيز المساعي المكثفة للتوصل لوقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية لوقف الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع على مدى الشهور الماضية.