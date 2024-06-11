بعد انفجار رئة فتاة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السجائر الإلكترونية؟

عاشت فتاة بريطانية عمرها 17 عامًا، أوقات عصيبة بسبب الإفراط في السجائر الإلكترونية، إذ انفجرت رئتها بطريقة عرضتها للخطر، وانتقلت على الفور إلى المستشفى متابعة حالتها الصحية، وفي التقرير التالي، نتحدث عن أضرار السجائر الإلكترونية، التي يعادل تناول واحدة منها 57 سيجارة يوميًا.

في دراسة نشرتها مجلة «The Health Suite»، أكدت أن المواد الكيميائية الموجودة في السجائر الإلكترونية، تُؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية، منها جفاف الجلد، وانتشار التجاعيد، وتسبب الشيخوخة المبكرة للجلد، والحرارة الناتجة عنها تؤدي إلى تغير لون الجلد.

عندما يقوم المدخن باستخدام السيجارة الإلكترونية لمدة نصف ساعة مٌتواصلة، فإن ذلك يٌؤدي إلى تدهور مادة «الكولاجين» التي تحمي الجلد.

أضرار على القلب

كما أفادت دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا، أن السجائر الإلكترونية تُعرض صاحبها لخطر الإصابة بأمراض القلب، وينتج عنها تلف مُشابه للأوعية الدموية مثل تدخين التبغ، مما يؤدي إلى صعوبة وصول الأكسجين إلى القلب.

أضرار التدخين على الجهاز التنفسي

تحدث الدكتور طه عبدالحميد، استشاري أمراض الصدر والحساسية، لـ«الوطن» عن مخاطر أخرى للتدخين، مثل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، إضافة إلى مشاكل اللثة والأسنان، مؤكدا أن السجائر الإلكترونية والتبغ، لا يختلفان كثير من ناحية المشاكل الصحية، بحسب ما قاله لـ«الوطن».

الفتاة تناولت 400 سيجارة إلكترونية

يذكر أن الفتاة التي انفجرت رئتها، أكد الأطباء أنها تناولت حوالي 400 سيجارة إلكترونية في أسبوع واحد، وهو ما أدى إلى حدوث المشكلة الكبيرة، وخضعت لعملية جراحية لمدة 5 ساعات لإزالة جزء من رئتها المتضررة.