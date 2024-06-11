قصواء الخلالي: مصر تتعرض لضغوط على كل الأصعدة بسبب موقفها الداعم لفلسطين

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن مصر وقطر أعلنتا تسلمهما اليوم ردا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، ويبدو أن هناك موافقة مبدئية من حماس.

ارتكاب حرب إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني

وأضافت خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه قد تحدث انفراجة، ولكن لا نثق في الجانب الإسرائيلي الذي افتقد كل معاني الإنسانية وارتكب حرب إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني.

مصر تتعرض لضغوط كثيرة على كل الأصعدة

وأشارت إلى أن هناك أولوية للملف الفلسطيني منذ زمن طويل وتضاعفت الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن مصر تتعرض لضغوط كثيرة على كل الأصعدة بسبب موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، وبدأت بالفعل إجراء اتصالات مكثفة للوصول إلى حل نهائي لوقف إطلاق النار.