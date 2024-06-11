أول تعليق من الفصائل الفلسطينية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار

قالت الفصائل الفلسطينية إن وفدا مشتركا برئاسة إسماعيل هنية وزياد النخالة سلموا رد الفصائل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، مساء اليوم لمصر وقطر.

هذا الرد يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني

وبحسب تصريحات صحفية، فإنّ هذا الرد يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكلٍ تام.

أبدى الوفد الفلسطيني جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني، انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية.

مصر وقطر يتسلمان ردا من الفصائل

كانت مصر وقطر أعلنتا تسلّمهما اليوم 11 يونيو الجاري، ردًا من الفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، وأكدوا أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.