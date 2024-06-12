«وزنك كام».. مطعم يقدم خصما خاصا لزبائنه لسبب غريب

فكرة غريبة ومبتكرة اعتمد عليها أحد المطاعم، في تقديم الخصم للزبائن، وذلك عبر قياس وزنك الخاص، فكلما كنت نحيفًا حصلت على خصمًا أكبر، ورغم أن ذلك يبدو أمرا غير تقليديًا، إلا أن ذلك ما طبقه مطعم سوري في دمشق، لجذب الزبائن ولفت انتباهم فما القصة؟

خصم على حسب وزنك

تقوم فكرة المطعم بشكل أساسي، على وجود عدة ممرات، يحاول الشخص المرور منهم على التوالي، وكلما مر من أحدهم حصل على خصم، حتى يصل إلى الممر الأخير وهو الأضيق، والذي لا يمر منه سوى شخص نحيف، وفقًا لموقع «سكاي نيوز العربية».

ومدون على هذه الممرات من الأعلى جملة «لتكسب لازم تنحف»، وتختلف قيمة الخصم التي تبدأ بـ10% وتصل إلى 100% في حالة المرور من الممر الأخير.

مطاعم فكرتها غريبة

ليس هذا المطعم الوحيد الذي يقدم أفكارًا مختلفة، لتقديم خصمًا للزبائن، فمنهم مطعم يقدم أكل لزبائنه، فيمكن للشخص أن يدخل ويأكل ما يريد ولا يدفع أي أموال، ويمكن للورثة الدخول إلى المطعم مستقبلًا ودفع الحساب، فالأمر لا يكلفك فيها سوى ورقة تتعهد فيها أن يتكفل الورثة الشرعيين بدفع فاتورتك.

أما بالنسبة للمطاعم الأغرب، فهناك مطعم وسط المقابر، حيث تظهر طاولات المطعم وسط المقابر، ويبدو الأمر غريبًا بالنسبة للكثيرون، إلا أنه يعد واحدًا من الطقوس المشهورة لسكان الهند، ويتخذ المطعم اسمًا «نيو لاكي» والذي صنف على كونه من أغرب المطاعم الموجودة في الهند.