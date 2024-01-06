من الكراسي للجدران.. مطعم مصري غريب مصمم على شكل طيارة

تختلف أشكال المطاعم حول العالم، وبعضها يكون غريبا ومثيرا للجدل، وفي شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، لم يتوقع أحد أن يكون هناك مطعم على شكل طائرة.

تصميم المطعم

صممت كراسي المطعم المصري وجدرانه المطليه باللون الأبيض على شكل الطائرة «بالملي»، فيما يرتدي طاقم العمل زي مضيفين ومضيفات طيران للإيحياء للزوار بأجواء الطائرة، وذلك وفقا لمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

إعجاب ممزوج بالغرابة سيطر على زوار المطعم، حيث جاءت التعليقات عبر حساب المطعم الرسمي كالتالي: «لفينا العالم في طيارة الشيف ناصر وجربنا أطباق من كل مكان»، وأيضا «أخيرا جربت شعور أني ركب طيارة» وأيضا «فكرة مختلفة ربنا يوفقهم».

أغرب المطاعم في العالم

تعتبر فكرة المطعم هي الأولى من نوعها في مصر، ولكن هناك الكثير من التصميمات الغريبة لمطاعم حول العالم، منها م ايقدم الطعام في مراحيض، ويقع في تايوان، حيث جاءت فكرة المطعم أن أحد مالكيه الذي يُدعى وانغ تسي وي كان يقرأ صحيفة أثناء وجوده في المرحاض وقرر تطبيق فكرته الغريبة.

هناك مطعم أيضا صمم على هيئة سجن متكامل وعرف بـ«مطعم السجن» وهو يقع في مدينة تيانجين الساحلية شمال الصين، وكان الهدف من تصميمه هو إبعاد الناس عن الجريمة من خلال إظهار مدى صعوبة الحياة داخل السجن، ويتميز المطعم بأن كل تفاصيله تجعل الزوار يشعرون كأنهم داخل السجن، بداية من الديكورات والتصميمات العامة والإضاءة الخافتة والمطبخ المخصص لإعداد الطعام، إلى الطاولات والمقاعد والكراسي المخصصة لتناول الطعام.