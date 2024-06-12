عزيز الشافعي يطرح البرومو الدعائي لأغنية الهضبة: «الطعامة.. عمر دياب قريبا»

طرح الملحن عزيز الشافعي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، البرومو الدعائي لأغنية الطعامة للفنان عمرو دياب.

ونشر عزيز الشافعي البرومو الدعائي للأغنية معلقا: «الطعامة عمرو دياب قريبا».

وتقول كلمات الاغنيه: «على شفايفك العسل نقط لون عيونك جه وقضى عليا، ماهو طبيعي لو الشجر سقط عالخد تفاح ليه جاذبية».

عمرو دياب يحيي زفاف جميلة عوض

وأحيا الهضبة عمرو دياب منذ أيام حفل زفاف جميلة والمونتير أحمد حافظ، وقدم لهما عدة أغنيات رومانسية من ألبوماته الشهيرة، وذلك بجانب حضور عدد من المطربين الآخرين، مثل مصطفى قمر ومحمد حماقي.