تحقق توقع ليلى عبد اللطيف بشأن واقعة عمرو دياب الأخيرة.. ماذا قالت؟

لا يمر أيام قليلة، حتى وتعود خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف لتتصدر محركات البحث، في ظل تحقق توقعاتها بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وكان آخر توقعاتها التي تحققت، الواقعة التي تعرض لها الفنان عمرو دياب بأحد حفلات الزفاف خلال الساعات الماضية.

وتصدر عمرو دياب حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع له، إثر دخوله مشادة مع أحد معجبيه خلال محاولة التقاط صورة سيلفي معه، ما تسبب في تحرير المطرب الشهير محضر ضده، يتهمه خلاله بمحاولة إجباره على التصوير من خلال الإمساك به من الضهر ووضع الموبايل في وجهه عنوة.

تحقق توقع ليلى عبد اللطيف بشأن عمرو دياب

وكانت ليلى عبد اللطيف قد تنبأت بهذا المشهد من قبل، خلال استضافتها بأحد البرامج التلفزيونية منذ أشهر قليلة، وقالت حينها: «مشهد بارز وغير مسبوق سيحدث مع الفنان العربي الراقي عمرو دياب وهو على المسرح خلال حفل خاص».

وأضافت خبيرة الأبراج اللبنانية: «هذا المشهد سينتشر على مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام، إذ سيتعرض لموقف لن يعجبه خلال تواجده على المسرح».

استمرار تحقق توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف

وكانت العديد من تنبؤات ليلى عبد اللطيف قد تحققت خلال عام 2024، على رأسها انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي، فضلًا عن توقعاتها بشأن تعرض الصين لإعصار هائل وهو ما حدث بالفعل، حيث تعرضت الدولة الآسيوية لإعصار كثيف لقي على أثره 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 33 آخرين، إضافةً إلى توقعاتها الرياضية، إذ تنبأت بتتويج فريق مصري ببطولة كبرى وفرحة كبيرة للجماهير المصرية، وهو ما تحقق مع الأهلي والزمالك بتتويجهما بلقبي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.