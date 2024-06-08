عمرو دياب يحيي حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي

احتفل المنتج محمد السعدي، بعقد قران ابنته على نجل رجل الأعمال منصور عامر، فيما أحيا حفل الزفاف الهضبة عمرو دياب والفنانة شيرين وعدد كبير من المطربين.

وحرص على حضور حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم محمد رمضان الذي قبل رأس ابنه السعدي، مما أثار إعجاب أصالة وأحمد حلمي ومنى زكي ومي عمر ومحمد سامي، وهنا الزاهد وشيرين رضا التي قامت بمصافحة وتقبيل عمرو دياب أثناء الغناء، كما شارك كل من أحمد عز ويسرا في الغناء مع الهضبة.