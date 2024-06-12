عصام السيد يروي لـ«الشاهد» كواليس مسيرة المثقفين ضد الإخوان في 30 يونيو

أكد المخرج المسرحي عصام السيد، أنه في الرابع والعشرين من يونيو عام 2013، سمع المشاركون في اعتصام المثقفين بيان القوات المسلحة المصرية من داخل الاعتصام بمبنى وزارة الثقافة.

وواصل: «كنا نناشد القوات المسلحة بضرورة التدخل، لكن لم يحدث أي اتصال حتى مساء يوم التاسع والعشرين من يونيو، إذ أدركنا أن الجيش نزل الشارع من أجل تأمين المظاهرات، ومنع أي مذبحة قد تحدث من جانب جماعة الإخوان الإرهابية».

وأضاف السيد، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن اعتصام المثقفين انتهى في الثالث من يوليو 2013، إذ قرر المعتصمون في أيام ثورة يونيو أن هناك مجموعة ستظل متواجدة داخل اعتصام الوزارة، حتى لا يستطيع الإخوان احتلال مبنى الوزارة، على أن تتوجه مجموعة أخرى نحو ميدان التحرير.

وتابع المخرج المسرحي: «لم يحدث ما خططنا له في ذلك الحين، وخرج كل من كان متواجدا في اعتصام وزارة الثقافة إلى ميدان التحرير من أجل الانضمام لثورة 30 يونيو في قلب الميدان، كما أن المثقفين والفنانين خرجوا في مسيرة المثقفين بـ«القباقيب» ضد الإخوان، واتجهنا جميعا نحو الميدان، ويوم 3 يوليو، عدنا إلى مبنى الوزارة لنسمع بيان عزل مرسي سويا، وكان هناك حالة كبيرة من الفخر والسعادة لما وصلنا إليه».