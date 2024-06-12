تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024.. فتح التسجيل المبكر للطلاب

تفاصيل كثيرة كشفتها مصادر في المجلس الأعلى للجامعات عن الاستعداد لقبول الطلاب الجدد من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من شهادات، موضحة أن الجامعات أتاحت القبول المبكر في إطار الاستعدادت من خلال التسجيل لاستمارة التقديم وسداد رسومها التي تتراوح من 1000 وحتى 2000 جنيه حسب تخصص كل كلية، ويمكن للطلاب التسجيل المبكر لأكثر من كلية في الجامعة الواحدة.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحدود الدنيا للقبول في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 سيتم الكشف عنها بعد نتيجة الثانوية العامة 2024 مباشرة، لافتة إلى أن المجلس سيحدد الشهر المقبل الأعداد المقرر قبولها بكل كلية وفقا لإمكانياتها العلمية والبشرية، مشيرة إلى أن مشروع إعادة توزيع الطلاب على الكليات الجاري العمل عليه من قبل الأعلى للجامعات سيتم تطبيقه على الجامعات الخاصة والأهلية.

وأشارت المصادر، إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2024 هي الفيصل في تحديد مجاميع القبول بالكليات المختلفة، وذلك بعد دراسة شرائح المجاميع، مؤكدة أن الكليات سيتم منحها أعدادا من الطلاب وفقا لاحتياجاتها.