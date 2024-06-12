كابوس النووي يهدد الكوكب.. أمريكا وروسيا تستعرضان عضلاتهما بأسلحة جديدة

عودة الحروب إلى الواجهة في عدد في المناطق، تسبب في خلق حالة من الذعر في العالم، وباتت معظم الدول تجهز وتدرب جيوشها خوفًا من وقوع حرب عالمية ثالثة.

وتحذر العديد من الصحف الغربية، من أن ما يحدث في العالم يخلق توترات سريعة، لا سيما مع وجود خلاف بين القوى العظمى.

روسيا تهدد بإجراء تغييرات على عقيدتها النووية

تهدد موسكو بإجراء تغييرات على عقيدتها النووية، ردا على ما يعتبره الكرملين «إجراءات تصعيدية» من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في تصريحات للصحفيين، قائلاً: «التحديات المتزايدة التي أوجدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بلا شك، تضع أمامنا بكل حجمها مسألة كيفية جعل الوثائق الأساسية في مجال الردع النووي أكثر انسجاما مع الاحتياجات الحالية».

وقال إن السلطات الروسية لن تقدم إشعارًا مسبقًا بالتغييرات الدقيقة التي سيتم إجراؤها على العقيدة، والتي تحدد الشروط التي بموجبها سيفكر الرئيس الروسي في استخدام سلاح نووي.

وتأتي تعليقات ريابكوف بعد أقل من أسبوع من طرح فلاديمير بوتين فكرة إجراء تغييرات على العقيدة النووية في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وصفها بأنها «أداة حية تخضع للتغيير والتحذير، كما أننا نراقب بعناية ما يحدث في العالم من حولنا ولا نستبعد إجراء بعض التغييرات على هذه العقيدة».

وقال بوتين إنه لا يوجد أساس لموسكو لاستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا، لكن روسيا لن تتردد في استخدامها إذا تعرض «وجود» البلاد للتهديد.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تأتي لإنقاذ الدول الأوروبية إذا تم استهدافها في ضربات نووية.

الولايات المتحدة تنشر قاذفة شبح مسلحة نوويًا

ونشرت الولايات المتحدة الأمريكية صورًا جديدة لطائرته «B-21 Raider» قاذفة شبح مسلحة نوويًا، وهي واحدة من ستة في الإنتاج، وفقًا لصحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية.

وحلقت الطائرة السرية في السماء فوق كاليفورنيا للاختبار، وقال أندرو هانتر، مساعد سكرتير القوات الجوية للاستحواذ، في وقت سابق من هذا الشهر، وفقًا لصحيفة يو إس إيه توداي: «يسير برنامج اختبار الطيران بشكل جيد».

وتبلغ تكلفة كل «B-21 Raider» الجديدة حوالي 700 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقديرات، وهذا أعلى من التكلفة الأولية البالغة 500 مليون دولار للطائرة في عام 2010.

إعادة تجهيز القوات المسلحة البيلاروسية بنماذج حديثة

فيما يشارك الجيش البيلاروسي في حل فعال للمهام المتعلقة بتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة والذخائر، وتحافظ القوات على درجة عالية من الاستعداد القتالي، وتتقدم في إعادة تجهيز القوات المسلحة بنماذج حديثة وعالية التقنية بشكل مكثف للغاية، ويتم تشغيل حوالي 70 نوعًا جديدًا من المعدات العسكرية سنويًا.

وزودت روسيا القوات المسلحة لبيلاروسيا بنظام دفاع صاروخي إسكندر، وبطاريات Tor-M2، وناقلات جند مدرعة BTR-82، وطائرات بدون طيار، وغير ذلك الكثير كما أجرت معها تدريبات نووية كانت آخرها أمس.