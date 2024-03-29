تصريحات صادمة عن اندلاع حرب عالمية ثالثة.. رئيس وزراء بولندا: اقتربت للغاية

حالة من الرعب يعيشها سكان الأرض خوفا من اندلاع حربا عالمية ثالثة، في ظل مخاوف تتفاقم يوما بعد يوم، من تحليلات الخبراء وتوقعات المراقبون وتصريحات مسؤولون عالميون، كان آخرهم تصريح رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك الذي لوح باقتراب الحرب العالمية الثالثة بناء على الأحداث الحالية.

رئيس الوزراء البولندي: أوروبا تمر بمرحلة ما قبل الحرب العالمية الثالثة

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، في مقابلة مع صحيفة «بايس»، نقلتها «روسيا اليوم»، إن أوروبا تمر بمرحلة ما قبل الحرب، موضحا أن الأجواء التي تعيشها القارة في الوقت الحالي تشبه الأجواء التي عاشتها قبل عام 1945 أي عام الحرب العالمية الثانية.

وتابع رئيس الوزراء البولندي، أن في ظل هذه الأحداث وما يشهده العالم من نزاعات واحتقان والتوتر الأوروبي المتزايد فإن «جميع السيناريوهات أصبحت ممكنة»، مٌشيرا إلى أن ذلك هو الشيء الأكثر إثارة للقلق في الوقت الحالي.

وأضاف تاسك أن الحديث عن حرب عالمية ثالثة هو أمر مٌحبط خصوصا لجيل الشباب، لكن العالم أصبح بحاجة إلى الاعتياد على ما أطلق عليه «المرحلة الجديدة»، مؤكدا أن المرحلة الحالية هي مرحلة ما قبل الحرب قائلا: «أنا لا أبالغ».

موعد الحرب العالمية الثالثة

وفي تقرير سابق نشرت صحيفة «بيلد» الألمانية، وثائق سرية، تضمنت توقعات الحرب العالمية الثالثة التي ستكون بسبب توسع روسيا في حربها على أوكرانيا ومهاجمة الناتو، مؤكدين أن بعض زعماء العالم يستعدون بالفعل لاحتمالية حرب عالمية ثالثة.

وتتضمن الوثائق عدة سيناريوهات أولها «التحالف الدفاعي لعام 2024»، الذي توقع نشوب الحرب العالمية الثالثة في النصف الأول من العام الجاري وسيناريو «زاباد 2024»، الذي يتوقع مٌناورة واسعة النطاق في سبتمبر المقبل يتحول لحرب ضاربة في ديسمبر المقبل.