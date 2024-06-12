سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12-6-2024 في البنوك

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12-6-2024 في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية سعر صرف الدينار الكويتي في مختلف البنوك، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 155.22 جنيه للبيع، و154.84 جنيه للشراء.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 155.20 جنيه للبيع، و154.25 جنيه للشراء.

استقرار سعر الريال في بنك مصر

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 155.28 جنيه للبيع، و154.37 جنيه للشراء.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 154.21 جنيه للبيع، و155.16 جنيه للشراء.