وزيرة التضامن تتابع استعدادات تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية للمشاعر المقدسة

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاستعدادات النهائية لخطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية للمشاعر المقدسة، إذ أنَّه من المقرر أن تنفذ بعثة حج الجمعيات الأهلية برئاسة أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي خطة تصعيد الحجاج على صعيد عرفات بداية من صباح يوم الجمعة المقبل.

استلام مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية

وأتمت بعثة حج الجمعيات الأهلية كل الاستعدادات لضمان نجاح خطة التصعيد، إذ تمّ استلام مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات ومشعر منى.

وشكّل رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية عدة لجان للمعاينة ومتابعة الاستعدادات الخاصة بالخيم داخل عرفات ومنى، وتوفير وسائل التنقل، وتوفير الإعاشة للحجيج طوال فترة التواجد، وحددت كل لجنة الخدمات المطلوب توفيرها خلال التواجد بالمشاعر المقدسة، وتجرى زيارات ميدانية يومية، ووضعت عدة ملاحظات، ثم تنسق بالكامل مع الجهات المعنية لتلافي أي ملاحظات موجودة قبل الاستلام النهائي للخيم.

بحث ومراجعة كل الخدمات والمزايا المقدمة للحجاج

وأكّد عبدالموجود أنَّ هناك تنسيقا كاملا مع السلطات السعودية، فيما يخص استلام الأماكن المخصصة للحجاج في عرفات ومني، إذ يتمّ بحث ومراجعة كل الخدمات والمزايا المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلي معاينة موقع بعثة حجاج الجمعيات في منى وعرفات وموقف انتظار السيارات الناقلة للحجاج خلال فترة المشاعر.

ولفت إلى أنَّ هناك توجيه للمشرفين بعدة إجراءات تشمل استلام المخيمات ووضع اسم كل مشرف على المخيم واسم كل حاج على سريره الخاص «صوفا بيد»، ثم يستلم المشرفون الأتوبيسات الخاصة بنقل الحجاج، ووضع ملصق باسم المشرف ورقمه، مع فحص الباص جيدا، والتأكد من مطابقته للمواصفات الموضوعة من قبل اللجنة الخاصة بالنقل والمواصلات.

كما سيتمّ تقسيم البعثة لجزأين، الأول لاستقبال الحجاج في عرفات، والجزء الآخر متابعة مغادرة الحجاج من الفنادق.

وأعدت البعثة مخيمات منفصلة للرجال والسيدات، ووجبات جافة وساخنة، ومشروبات ومرطبات، وتكيفات فيريون لتتناسب مع طبيعة المناخ خلال تلك الفترة في المملكة العربية السعودية.

وأشار رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية إلى أنَّ الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية بخير، كما هناك حالة متابعة للحجاج من خلال تواجد العيادات الطبية التابعة لبعثة وزارة الصحة طوال الـ24 ساعة، إذ يتمّ تقديم جميع الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفوري حال وجود أي شكوى.