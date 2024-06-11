«التضامن» تعلن عن عدة إجراءات لتوفير خدمات للأطفال من سن يوم حتى 4 سنوات

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل علي توفير خدمات للأطفال من سن يوم حتى أربع سنوات، من خلال البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، مشيرة إلى تطوير ورفع كفاءة 1250 حضانة و43 مركز خدمات أسرة وطفل بـ27 محافظة، وتدريب نحو 5800 ميسرة و1200 من الإدارة التنفيذية بحضانات الجمعيات الأهلية المطورة للفئة العمرية يوم إلى 4 سنوات.

إنتاج 5 أدلة تدريبية تستهدف الميسرات

وأشارت الوزيرة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يعمل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة على تخريج دفعات من مدربي رعاية الطفولة المعتمدين من الجامعة، وقد تم تخريج 280 مدربا، وإنتاج 5 أدلة تدريبية تستهدف الميسرات، ومديريات الحضانات، ومربيات الحضانات، بالإضافة إلى دليل للكشف المبكر للإعاقة والتدخل المبكر، مما يساهم بشكل أساسي وفعال في بناء قدرات مقدمي الرعاية في دور الحضانة من سن يوم حتى أربع سنوات.

اعتماد معايير ضمان جودة دور الحضانة

كما تم الانتهاء من اعتماد معايير ضمان جودة دور الحضانة، وتم إعداد منهج للحضانات للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات يراعي التنشئة السليمة والقويمة للأطفال، وتنمية الشخصية، واكتشاف القدرات والمواهب، وتأسيس علاقة الطفل مع الأسرة والبيئة والمجتمع، وسيتم إطلاق المنهج في الربع الثالث من 2024.