جهاز الشروق يتحفظ على 27 دراجة بخارية ويُزيل 18 إعلانا مخالفا

شن جهاز مدينة الشروق حملة أسفرت عن التحفظ على 27 دراجة بخارية وإزالة 18 إعلانًا مخالفًا، ضمن جهوده المستمرة للحفاظ على النظام العام ونظافة المدينة.

استهداف الدراجات البخارية

ركزت الحملة على مكافحة ظاهرة تواجد الدراجات البخارية في الممرات داخل الأسواق التجارية بالحي الثاني، والتي تُعيق حركة المشاة وتُشكل خطرًا على سلامتهم.

وتمكنت الحملة من التحفظ على 27 دراجة بخارية واقتيادها إلى مقر مخازن الجهاز، وأسفرت عن إخلاء الممرات وإعادة حرية الحركة للمشاة، وتم تحرير المخالفات اللازمة على أصحاب الدراجات المخالفة.

ورصدت لجنة متابعة الإعلانات في الجهاز 18 إعلانًا مخالفًا بدون تصريح، وتمكنت اللجنة من إزالة الإعلانات المخالفة، وتمّ تحرير مخالفات على أصحاب الإعلانات المخالفة.

وشدد رئيس جهاز الشروق على ضرورة التزام أصحاب الدراجات البخارية بالقوانين واللوائح، وعدم التعدي على حقوق المشاة، داعيا إلى التعاون للحفاظ على نظافة المدينة، وعدم تعليق الإعلانات بدون تصريح أو مخالفة للشروط والضوابط.

أكد رئيس الجهاز التزام الجهاز بفرض هيبة القانون والحفاظ على النظام العام داخل مدينة الشروق.